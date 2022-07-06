Шольц заявил, что Германия готова дать Украине долгосрочные гарантии безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин готов дать Украине долгосрочные гарантии безопасности, сообщает Новое время.

"Вопрос, как это будет организовано, будет обсуждаться между странами G7" , — сказал Шольц, отвечая на вопросы депутатов в немецком парламенте.

Он подчеркнул, что Германия одна из стран, которые готовы дать гарантии безопасности. Однако, по его словам, они не будут соответствовать 5 статье договора НАТО, а должны «быть адаптированы к конкретной ситуации».

Он добавил, что гарантии обсуждаются с Украиной и процесс их согласования еще не завершен. При этом Шольц отметил, что в гарантиях будет играть значительную роль пункт о «высокоэффективных санкциях».

Президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина работает над договором о гарантиях безопасности с международными партнерами без участия России. Такие гарантии должны быть многосторонними и юридически обязывающими.

По словам главы ОП, первый документ с рекомендациями по поводу международных гарантий безопасности для Украины планируют подготовить до конца июля.