Зеленский заверил, что между ним и Генштабом нет недоразумений

Президент Владимир Зеленский рассказал, что между ним и Генштабом нет никаких недоразумений, а вопрос о разрешениях на перемещение военнообязанных - "мелкая ошибка", по сравнению с единством против России, сообщает Украинская правда.

Об этом Зеленский сообщил в комментарии журналистам 6 июля.

"У нас сегодня была встреча с военными. У нас они каждый день проходят эти заседания, но сегодня (6 июля – ред.) было отдельное заседание по решению Генштаба 5 июля.

Мы решили, что решение было принято не совсем верно и его отменят.

Что касается возможных недоразумений между мной и Генштабом, то никаких недоразумений нет. Это мелкая ошибка по сравнению с тем большим единством, которое мы демонстрируем перед лицом российской угрозы.

Это просто мелочь. Это ни о чем".

6 июля Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному отменить порядок получения военнообязанными разрешений на перемещение между областями Украины.

Залужный сообщил, что начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала отменил действие документа, предусматривающего предоставление разрешений военнообязанным на выезд за пределы места жительства во время действия военного положения и объявления мобилизации.

По его словам, "имеющаяся законодательная база не учитывает реалий настоящего и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов".

Справка: Пункт 4 статьи 37 закона "О воинской обязанности и военной службе" от 1992 года гласит, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектации.