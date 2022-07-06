ОВА: в Тернопольской области ввели правила о работе бизнеса во время тревоги
Предприятия и организации в Тернопольской области должны прекращать работу во время воздушной тревоги, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.
"В частности, речь идет о том, что в случае воздушной угрозы все заведения, учреждения и организации, которые находятся на территории области, должны прекратить работу и принять все необходимые меры безопасности", - написал он.
Такое решение принял Совет обороны области.
Напомним, что 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.
Добавим, что ТЦ не закрывался во время воздушной тревоги. Из-за удара погибли 20 человек, пострадали 59.
Правоохранители будут выяснять, почему ТЦ работал во время тревоги.