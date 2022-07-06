ОВА: в Тернопольской области ввели правила о работе бизнеса во время тревоги

Предприятия и организации в Тернопольской области должны прекращать работу во время воздушной тревоги, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"В частности, речь идет о том, что в случае воздушной угрозы все заведения, учреждения и организации, которые находятся на территории области, должны прекратить работу и принять все необходимые меры безопасности" , - написал он.

Такое решение принял Совет обороны области.

Напомним, что 27 июня оккупанты нанесли ракетный удар по ТЦ "Амстор" в Кременчуге.

Добавим, что ТЦ не закрывался во время воздушной тревоги. Из-за удара погибли 20 человек, пострадали 59.

Правоохранители будут выяснять, почему ТЦ работал во время тревоги.