Беглый экс-президент Янукович выступил с обращением к соотечественникам

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович выступил с обращением к соотечественникам, призвав народ определиться, хотят ли они мира или продолжения войны, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении российского пропагандистского агентства ТАСС.

Власть в Киеве фигурант уголовного дела назвал "неопытной и авантюристичной". Он призвал украинские власти якобы перестать врать о постоянных "победах" и начать адекватно оценивать ситуацию в стране, прислушиваясь к мнениям граждан.

"Мне кажется, что сегодня как никогда требуется адекватная оценка ситуации и уважение к самым разнообразным мнениям граждан Украины. Граждане сами должны сделать выбор – воевать "до последнего украинца", либо пытаться сохранить то, что еще осталось" , – заявил он.

По словам сбежавшего в Россию экс-президента, важно дать возможность высказаться всем, кто имеет конструктивные предложения, чтобы спасти жизни украинцев и сохранить будущее для страны.

Напомним, Печерский районный суд Киева 23 мая заочно арестовал бывшего президента Виктора Януковича по подозрению в государственной измене (ч.1 ст. 111 УК Украины).