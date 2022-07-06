ОК "Юг": враг пытался нанести ракетный удар с самолета по Одесской области

Войска РФ в среду, 6 июля, запустили ракету Х-31 по Одесской области с самолета Су-35, ее сбили над морем украинские силы ПВО, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА в Telegram, со ссылкой на Оперативное командование Юг.

"По Одесской области враг пытался нанести очередной ракетный удар. Из самолета Су-35 по направлению Черного моря выпущена ракета воздушного базирования Х-31" , — говорится в сообщении командования.

Отмечается, что силами противовоздушной обороны ракета была сбита над морем.

В ночь на 1 июля Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли по меньшей мере 19 человек, 33 человека ранены.

6 июля оккупанты пытались ударить по острову