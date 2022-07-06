Зеленский: Украина получила подтверждение передачи мощной системы ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает получения мощной противовоздушной обороны, сообщает Новое время.

Во время совместного брифинга с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве в среду, 6 июня, глава государства подчеркнул, что безопасность неба — приоритет.

"Уже никто не ждет той или иной авиации, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока что теоретически… рассчитываем на прибытие в Украину мощной системы противовоздушной обороны" , — сказал Зеленский.

Глава государства объяснил, что это позволит вернуться домой женщинам и детям, которые вынужденно стали переселенцами. По словам президента, список необходимого вооружения и систем ПВО подготовлен и передан партнерам Украины.

Зеленский также подчеркнул, что срок завершения войны зависит от международного санкционного давления на страну-агрессора и поставок Украине необходимого вооружения.

Накануне президент заявил, что задача-максимум для государства — в этом году дать украинцам базовую защиту от ракетных ударов.

1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов. Он будет включать две системы ПВО NASAMS.