WSJ: на Запорожской АЭС находятся более 500 российских солдат
На Запорожской АЭС находятся более 500 российских солдат, сообщает The Wall Street Journal, со ссылкой на рабочих станции, сообщает Новое время.
Отмечается, что оккупанты развернули на АЭС батареи тяжелой артиллерии и установили противопехотные мины вдоль берегов водохранилища, вода которого охлаждает шесть реакторов.
По данным издания, в прошлом месяце оккупанты разместили РСЗО Смерч ракетные установки Град, танки и бронетранспортеры вблизи дымоходов станции.
"Старшие технические специалисты Росатома, российской государственной корпорации по атомной энергии, устроили базу в охраняемом бункере под станцией", — пишет WSJ.
Также, по словам рабочих завода, в настоящее время в плену находятся более 40 человек.
Российские войска захватили Запорожскую АЭС 4 марта, через восемь дней после вторжения России в Украину. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.
В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.