Шмыгаль: в Лугано Украина договорилась о поддержке на почти $2 миллиарда

Во время конференции в швейцарском Лугано были достигнуты договоренности о финансовой поддержке Украины на сумму 1,9 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Из этой суммы 600 млн долларов предусмотрено в виде финансовой поддержки, более 500 млн долларов – на развитие аграрного сектора в виде средств хранения продукции, улучшения логистики и обеспечения ликвидности для предприятий.

Кроме того, Украина договорилась о предоставлении более 500 млн. долларов для подготовки к отопительному сезону и почти 250 млн. долларов для развития проектов цифровой трансформации нашей страны.

Шмыгаль поблагодарил правительство Швейцарии, Швеции, Великобритании, Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ, а также частного украинского и международного бизнеса за эту солидарность.