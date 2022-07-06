Сепаратисты и росСМИ сообщили о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке

Российские СМИ со ссылкой на подконтрольных РФ донецких сепаратистов сообщают о пожаре на нефтебазе в оккупированном Донецке, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет российское издание ТАСС.

По некоторым данным, горит нефтебаза в Кировском районе Донецка по ул. Нефтяной.

Сепаратисты назвали причиной пожара "обстрел ВСУ".

В соцсетях размещено множество фотографий от различных пользователей.

5 июня подконтрольные боевикам телеграмм-каналы сообщили, что в оккупированном Донецке взорвался склад боеприпасов, который российские захватчики разместили в "Камаз центре" в Киевском районе города.