Парламентская ассамблея ОБСЕ осудила вторжение России в Украину

Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Бирмингемскую декларацию, в которой она осудила войну России против Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит текст декларации.

"Парламентская ассамблея ОБСЕ самым решительным образом осуждает продолжающуюся агрессивную войну Российской Федерации против Украины, в ходе которой Беларусь выступает государством-пособником агрессора, незаконную оккупацию и аннексию Крыма Российской Федерацией, а также неправомерное "признание" Российской Федерацией Луганской и Донецкой областей" , - сказано в документе.

При этом ассамблея призвала Россию немедленно остановить войну и вывести войска с территории Украины.

Также отмечается, что стороны должны начать мирные переговоры с учетом полного уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины

Первый заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова уже отреагировала на такое решение и подчеркнула, что оно "демонстрирует непоколебимость в вопросе защиты основополагающих принципов ОБСЕ".

Напомним, ранее стало известно, что ОБСЕ инициировала закрытие офиса координатора проектов в Украине.