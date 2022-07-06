Sky News: Джонсон почти полностью потерял поддержку в комитете своей партии

Только один из 150 консерваторов в так называемом Комитете 1922 года Консервативной партии, обладающем полномочиями инициировать отставку премьер-министра, выражал поддержку премьеру Борису Джонсону на последнем заседании, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на слова одного из консерваторов-членов комитета.

По его словам, только депутат Дэниел Кавчински явно вступался за Джонсона в ходе обсуждения.

Напомним, Комитет 1922 года на заседании в среду решил пока не менять правила по инициированию вотума недоверия премьеру, чтобы приблизить повторную попытку отправить Джонсона в отставку. Там решили сначала переизбрать главу комитета, и уже потом проводить обсуждение.

Нынешний глава Грэм Брэди, как сообщают, после заседания пошел на встречу с Джонсоном.

Уже известно, что группа членов правительства намерена призвать Джонсона уходить в отставку, а число отставок в кабинете на время этой публикации достигло 38.

В предыдущий раз Джонсон попытался выразить недоверие 6 июня, тогда он сохранил должность.

Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину: он выступает за предоставление Киеву достаточной военной помощи для отвоевания всех оккупированных российскими силами территорий, а также пообещал миллиарды фунтов финансовой поддержки.

Кроме того, Джонсон дважды с конца февраля приезжал в Киев и проводил переговоры с Владимиром Зеленским.