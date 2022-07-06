ОВА: россияне обстреляли Днепропетровщину из РСЗО, есть раненые

Российские войска вечером 6 июля обстреляли из ракетных систем залпового огня Синельниковский район Днепропетровской области, три человека получили ранения, 1 из них находится в тяжелом состоянии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Напряженный день и напряженный вечер.

Вечером враг обстрелял из РСЗО Синельниковский район. Попали по Покровской общине. Три человека ранены, один из раненых тяжелый. Произошло возгорание на местном сельхозпредприятии. Спасатели усмиряют огонь".

По данным Резниченко, с самого утра российские войска держали под прицелом Криворожский район. Шесть раз ударили из разного оружия. Обстреляли сразу четыре общины - Широковскую, Апостоловскую, Нивотрудовскую и Зеленодольскую.

В Апостоловской и Нивотрудовской общинах горели поля с пшеницей. В Зеленодольской – лесополоса.

В Широковской общине обстрелом повреждена солнечная электростанция. В селе Шестерня разрушен дом. Там произошел пожар, его уже потушили. Село частично без света и газа.

Обошлось без жертв, отметил глава ОВА.