Спикер Госдумы РФ заявил, что Россия может вернуть себе Аляску

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин заявил, что РФ может вернуть себе Аляску, сообщает Деловая столица.

Об этом он сказал, комментируя решение Норвегии пропустить груз для россиян на Шпицбергене, который был заблокирован из-за санкций, пишет "РИА Новости".

"Порядочность — не слабость, нам есть чем ответить. Америка пускай всегда помнит, там есть часть территории — Аляска. Вот когда они начинают пытаться распоряжаться нашими ресурсами за границей, прежде, чем это делать, подумают, что нам тоже есть что возвращать" , — подчеркнул он.

Володин отметил, что накануне он поручил рассмотреть возможность денонсации договора с Норвегией, а уже сегодня Осло разрешил пропускать ранее задержанные контейнеры.

"Представляете, если бы мы еще и поручили, — глядишь, и Америка бы начала рыбу поставлять куда положено" , — заключил Володин.

Напомним, Российская империя заключила договор о продаже США полуострова Аляска и Алеутских островов за 7,2 млн долларов. Документ окончательно реализован 1 августа 1868 года. Главной причиной продажи Аляски стало поражение России в Крымской войне (1853—1856).

Как сообщалось, 28 июня Норвегия в связи с санкциями не пропустила груз для россиян на Шпицбергене. Власти страны не выдали разрешение российской горнодобывающей компании перевезти товары на Шпицберген через материковую часть страны.

После принятия данного решения ведущие российские политики усомнились в праве Норвегии на суверенитет.

5 июля стало известно, что спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента пересмотреть соглашение РФ с Норвегией о государственной границе.

6 июля представитель норвежского МИД Ане Хавардсдаттер заявила, что товары начали пропускать на остров. По ее словам, товары пропустили через границу еще 2 июля.