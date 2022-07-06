Расходную часть госбюджета увеличат еще на 80 млрд грн: куда направят средства

Правительство Украины планирует снова увеличить расходную часть бюджета, в этот раз на 80,9 млрд грн. В результате будет увеличен предельный дефицит бюджета и объем госдолга, сообщает UBR.

Об этом пишет первый заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

Источниками госбюджета являются внутренние заимствования – 4 млрд грн, 75,43 млрд грн – внешние заимствования и около 1,55 млрд грн составил грант ЕС.

Средства будут направлены на:

соцпомощь (+5,7 млрд грн);

субсидии на ЖКХ (+3,3 млрд грн);

выплаты ВПЛ (+32,3 млрд грн);

пенсии (+32,3 млрд грн);

программа поддержки фермеров и сельскохозяйственного производства (+1,5 млрд грн);

фонд развития предпринимательства (+4 млрд грн);

программа "Доступные кредиты 5-7-9%" (+4 млрд грн);

субвенции местным бюджетам на восстановление критической инфраструктуры (+1,6 млрд грн).

Напомним, с 24 февраля по 5 июля главным источником наполнения государственного бюджета стала помощь от международных партнеров. Так, Украина получила грантов и кредитов от всех доноров на 322,4 млрд грн. Только за последние две недели сумма финансирования увеличилась на 46%, или 101,8 млрд грн.