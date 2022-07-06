Верещук: в захваченном оккупантами Лисичанске осталось до 12 тысяч жителей

В захваченном российскими оккупантами Лисичанске Луганской области осталось до 12 тысяч жителей, сообщает Новое время.

Об этом заявила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире всеукраинского телемарафона.

"…Там [в Лисичанске] осталось 10−12 тысяч человек. Большинству удалось эвакуироваться. И я вынуждена признать — у них была возможность эвакуироваться. Там остались люди, которые по определенным причинам — я не буду сейчас давать оценки — но и объективных, и, наверное, часто субъективных, остались. И то, что сейчас с ними происходит, к сожалению, это то печальное последствие, когда люди не слышали и не слушали власть, когда мы говорили и устраивали им возможности для эвакуации" , — рассказала Верещук.

Вице-премьер отметила, что эвакуационные автобусы из Лисичанска, которые организовывали власти, часто возвращались полупустыми. Сейчас российские оккупанты забирают жителей в фильтрационные лагеря, проводят тщательную проверку на патриотичность или принадлежность их или их родственников к ВСУ, татуировки и даже патриотические посты в соцсетях.

"К сожалению, судьба таких людей тяжелая. Они или „на подвале“… или их снова-таки избивают, пытают и через некоторое время выпускают, ничего не доказав" , — добавила вице-премьер.

Верещук призвала жителей эвакуироваться, как только будет возможность, и не верить оккупантам:

«Они пришли с бедой, они пришли нас уничтожать и ликвидировать».

Ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что российские оккупанты не смогли полностью захватить всю территорию Луганской области — в двух населенных пунктах все еще продолжаются ожесточенные бои.

3 июля Генштаб ВСУ сообщил, что после тяжелых боев за Лисичанск Силы обороны Украины вынуждены были отойти с занимаемых позиций и рубежей. Там объяснили, что в условиях кратного преимущества российских оккупантов в артиллерии, авиации, реактивных системах залпового огня, боеприпасах и количестве личного состава дальнейшая оборона города привела бы к фатальным последствиям.