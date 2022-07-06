Зеленский: западное оружие наконец-то мощно заработало на фронте

Президент Владимир Зеленский рассказал, что оружие, которое Украина получила от западных партнеров, наконец-то мощно заработало по линии фронта: защитники наносят ощутимые удары по составам и важным логистическим точкам оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Наконец-то чувствуется, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от партнеров.

Наши защитники наносят очень ощутимые удары по составам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов. И это существенно снижает наступательный потенциал российской армии...

Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – на Херсонщине, в Запорожской области".

По словам Зеленского, в оккупации на юге Украины россияне закрыли доступ к соцсетям, мессенджерам и ютюбу:

"РФ заблокировала любую возможность людей знать правду о происходящем и о нашем потенциале, который мы постепенно увеличиваем".

Президент призвал украинцев общаться с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами:

"Распространяйте там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы о них помним и за них мы боремся".

Кроме того, 6 июля в Харькове российским ракетным ударом был разрушен педуниверситет.

Этот удар повредил памятник украинскому философу Григорию Сковороде.