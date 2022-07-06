Гайдай: Луганская область на 100% не оккупирована, продолжаются бои

Глава Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай уверяет, что территория Луганской области не оккупирована российскими войсками полностью, сообщает Украинская правда.

Об этом Гайдай сообщил в своем Telegram.

"А собирались взять Киев за три дня. За более чем четыре месяца россияне прошли всего 30 км Луганщины.

Луганская область на 100% не оккупирована. Продолжаются бои в окрестностях области. Орки продолжают нести потери".

По данным Гайдая, россияне будут развивать наступление на Бахмут и Славянск.