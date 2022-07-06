WSJ: в США юристы зарегистрировались иноагентами для спасения самолетов Абрамовича

Адвокаты американской фирмы Kobre & Kim зарегистрировались в Минюсте США как иноагенты, чтобы представлять интересы российского олигарха Романа Абрамовича. Это первый случай после начала войны России против Украины, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

По словам одного из собеседников газеты, Абрамович нанял Kobre & Kim для юридических консультаций и не намерен заниматься лоббированием в США через фирму.

По закону США те, кто занимается политической деятельностью для иностранных правительств, организаций или людей, должны регистрироваться в Минюсте.

The Wall Street Journal напоминает, что в России также есть законодательство об "иноагентах", отличающееся от американского, хотя российские власти утверждают обратное.

В фирме заявили газете, что согласились представлять интересы Абрамовича в связи с тем, что бизнесмен "участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности" и решение юридических вопросов необходимо для продолжения его работы в данном направлении.

Вероятно, юристы будут представлять интересы в суде по делу об аресте самолетов олигарха.