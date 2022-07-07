Число погибших в результате обвала ледника в Италии возросло
Число погибших в результате обрушения ледника в итальянских Альпах возросло до 9. Об этом пишет Ansa, сообщает Европейская правда.
Тела еще двух погибших спасатели обнаружили в среду. Четверо погибших опознали родные, 5 считаются неизвестными.
В больницах остаются семь пострадавших альпинистов: 4 госпитализированы в Тренто, 3 в больницах Венето.
До сих пор пропавшими без вести числятся три человека, поисковая операция продолжается.
Напомним, ледовая лавина сошла в воскресенье на Мармоладе, горе высотой более 3300 метров в Доломитовых Альпах в восточной части итальянских Альп между регионами Тренто и Венето.
По информации местных властей, из-за сильной жары в начале лета в Италии температура на Мармоладе в субботу достигла 10 градусов по Цельсию.