Число погибших в результате обвала ледника в Италии возросло

Число погибших в результате обрушения ледника в итальянских Альпах возросло до 9.﻿ Об этом пишет Ansa, сообщает Европейская правда.

Тела еще двух погибших спасатели обнаружили в среду. Четверо погибших опознали родные, 5 считаются неизвестными.

В больницах остаются семь пострадавших альпинистов: 4 госпитализированы в Тренто, 3 в больницах Венето.

До сих пор пропавшими без вести числятся три человека, поисковая операция продолжается.

Напомним, ледовая лавина сошла в воскресенье на Мармоладе, горе высотой более 3300 метров в Доломитовых Альпах в восточной части итальянских Альп между регионами Тренто и Венето.

По информации местных властей, из-за сильной жары в начале лета в Италии температура на Мармоладе в субботу достигла 10 градусов по Цельсию.