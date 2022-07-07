Генштаб: Россия уже потеряла 36 650 солдат

Генштаб: Россия уже потеряла 36 650 солдат

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 36 650 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1602 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3797 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 815 (+3) ед,
  • РСЗО - 247 (+0) ед,
  • средств ПВО - 107 (+0) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 187 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3),
  • крылатых ракет - 155 (+2),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,
  • специальной техники – 66 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.

Данные уточняются.

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