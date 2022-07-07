Генштаб: Россия уже потеряла 36 650 солдат
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 07.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 36 650 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1602 (+2) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3797 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 815 (+3) ед,
- РСЗО - 247 (+0) ед,
- средств ПВО - 107 (+0) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 187 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 667 (+3),
- крылатых ракет - 155 (+2),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2665 (+17) ед,
- специальной техники – 66 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Авдеевском и Бахмутском направлениях.
Данные уточняются.