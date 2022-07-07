Австралия отменила пошлины на импорт из Украины

Правительство Австралии объявило об отмене пошлин для украинского экспорта. Товары, произведенные в Украине, смогут беспрепятственно заходить на австралийский рынок, что будет способствовать наращиванию экспортной активности. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Это решение предусматривает снижение тарифной ставки с 5% до нуля на товары, произведенные в Украине. Льгота будет действовать в течение 1 года. Либерализация не коснется акцизных сборов, которые применяются к топливу, алкоголю и табачным изделиям, - они будут действовать для украинской продукции и дальше.

Австралия является перспективным торговым партнером Украины с мощным экспортным потенциалом. В 2021 году стоимость импортированных в Австралию украинских товаров составляла около 22 млн австралийских долларов ($83 млн).

Отмена пошлин для Украины откроет новые возможности для украинских экспортеров, позволит нарастить товарооборот между странами и усилит взаимовыгодное партнерство.