Британская разведка: Кремль не хочет признавать участия в войне

Россия не признает, что участвует в войне, но вводит "специальные меры", которые фактически переводят экономику страны на военные рельсы. Об этом говорится в отчете британской разведки, который в четверг, 7 июля публикует Минобороны Великобритании, сообщает Корреспондент.

Так, 5 июля российская Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве властей вводить "специальные меры" в экономике. Как ожидается, он будет скоро одобрен и позволит властям привлекать сотрудников предприятий к работе во внеурочное время, расконсервировать мобилизационные мощности и объекты, а также "разбронировать" ценности из госрезерва.

Отмечается, что законопроект свидетельствует о попытке Кремля ввести экономические меры для поддержки "специальной военной операции" без официального объявления о мобилизации, которая остается болезненной темой.

Также, по мнению авторов сводки, закон позволит России не признавать, что она участвует в войне и оказалась неспособной победить украинскую армию, которая уступает российской и по числу военных, и по объемам вооружения.