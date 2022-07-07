В Украине создали "горячую линию" психологической помощи пострадавшим от войны

В Офисе вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции сообщили, что в Украине заработала "горячая линия" для оказания психологической помощи пострадавшим от войны, сообщает Деловая столица.

"Горячую линию" создали при поддержке Европейского Союза и Программы развития ООН.

"На линии работают профессиональные психологи с многолетним опытом, предварительно прошедшие специальную подготовку для работы со сложными кризисными ситуациями" , — говорят в ведомстве.

Линия работает ежедневно с 10:00 до 20:00 по номеру 0 800 100 102 (звонки из Украины бесплатные).

Также психологическую помощь могут получить украинцы, которые находятся в других странах:

Чехии: +420 800 012 058;

Польши: +48 800 088 141;

Франции: +33 805 080 466;

Португалии: +351 800 780 756;

Швеции: +46 20 160 46 46;

Ирландии: +353 1800 817 519

Звонки всех мобильных операторов этих стран на эти номера бесплатные.

В Офисе обещают, что количество стран, подключенных к сети психологической помощи, будет расширяться. Дополнительную информацию опубликуют на сайте Национальной психологической ассоциации.

Линия будет работать в двух форматах – через аудио- и видеосвязь. Для видеосеанса нужно будет просто сказать об этом оператору линии.