СМИ: Джонсон уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон решил уйти в отставку. Его заявление ожидается в ближайшие часы. Об этом в четверг, 7 июля, со ссылкой на Sky News, The Sun, ВВС и другие британские СМИ, сообщает Корреспондент.

Так, телеканал Sky News со ссылкой на источники утверждает, что на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе Джонсона. По данным ВВС Джонсон сделает заявление в ближайшие часы.

Как сообщает The Guardian, Джонсон выдвинул условие. По информации СМИ, он хочет исполнять обязанности премьера до избрания нового главы правящей партии.

Скандал вокруг Джонсона разгорелся на прошлой неделе, когда стало известно, что бывший замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофер Пинчер в состоянии алкогольного опьянения домогался двоих мужчин в общественном заведении.

После инцидента высокопоставленный представитель правящей Консервативной партии в Палате был вынужден уйти с занимаемой должности, но журналисты узнали, что Джонсон покрывал Пинчера и продвигал его по службе.

Накануне сообщалось, что менее чем за сутки заявление об отставке написали почти четыре десятка членов правительства Великобритании.