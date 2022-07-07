Советник мэра: в Мариуполе оккупанты возобновили работу порта

Российские оккупанты возобновили работу порта в Мариуполе. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Полноценно восстановлена работа Мариупольского морского порта. Подано электричество отдельной линией и разблокирован главный канал. Порт готов к полноценному мародерству и встрече военных грузов. По договоренности оккупантов с режимом Асада все награбленное будет отправлено/легализовано через Сирию" , - говорится в сообщении.﻿

Он добавил, что в городе ужесточен режим. Так, по информации Андрющенко, на улицах Мариуполя снова установлены блок-посты.

"Повторные выборочные допросы, проверка по спискам и фиксация IMEI телефонов. Будьте осторожны и не подвергайте себя опасности" , - призвал он.

Также оккупанты сносят дома, однако никаких списков не публикуют, а потому мариупольцы не могут забрать вещи. Кроме того, в уцелевшие дома и квартиры снова заселяют людей. Как отметил Андрющенко, легализацию этого процесса оккупанты собираются провести в июле – августе путем национализации из-за отсутствия владельцев.

Как сообщил советник мэра, на территории ММК им. Ильича гражданские разбирают завалы. За последнюю неделю 8 гражданских в ходе таких работ подорвались на мине с разными степенями повреждений.