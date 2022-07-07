В Киеве установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в четверг, 7 июля.

По данным наблюдений метеостанции, максимальная температура воздуха 6 июля в Киеве достигла +34,3°С.

Предыдущее рекордное значение было отмечено в 1924 году и равнялось +33,9°С.

Абсолютным максимумом температуры воздуха в столице за все время наблюдений остается 30 июля 1936, когда столбик термометра зафиксировали на отметке +39,4°С.