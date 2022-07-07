Иран заявил о задержании иностранных дипломатов по подозрению в шпионаже

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции задержали в Иране нескольких иностранных дипломатов, в том числе заместителя главы миссии Великобритании Джайлза Уитакера. Об этом, со ссылкой на иранское агентство Fars, сообщает Корреспондент.

Отмечается, что иностранца подозревают в шпионаже. Дипломат якобы брал пробы почвы.

Как утверждают в разведывательном управлении страны, образцы были взяты недалеко от места, где проводились ракетные испытания в запретной зоне пустыни в городе Шехдад в иранской провинции Керман.

Двое других задержанных иностранцев - муж атташе Австрии по культуре в Иране, а также профессор университета в Польше Мацей Вальчак, который, на момент задержания находился в Иране в качестве туриста.

Уитакер был выслан из района после того, как принес извинения, утверждает иранское агентство.

Однако в МИД Великобритании отрицают факт задержания своего подданного.