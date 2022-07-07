Турция отпустила корабль зерном из оккупированного Бердянска
Турецкие власти отпустили ранее задержанный российский сухогруз Zhibek Zholy, прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска, сообщает Экономическая правда.
"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем", - говорится в заявлении.
В конце июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара серьезно относится к сообщениям о незаконном вывозе Россией зерна из Украины и не позволит его импорт на свою территорию.