Турция отпустила корабль зерном из оккупированного Бердянска

Турецкие власти отпустили ранее задержанный российский сухогруз Zhibek Zholy, прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска, сообщает Экономическая правда.

"Украинская сторона с глубоким разочарованием восприняла указанную информацию и обращается к турецкой стороне с настоятельной просьбой провести расследование указанной ситуации и предоставить исчерпывающий ответ на запросы соответствующих органов власти Украины, а также всеми средствами предотвратить подобные случаи в будущем" , - говорится в заявлении.

В конце июня министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара серьезно относится к сообщениям о незаконном вывозе Россией зерна из Украины и не позволит его импорт на свою территорию.