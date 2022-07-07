СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил﻿, что в приложении "Дія" запустили опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве.

"Запускаем новый опрос в Дії. Монумент "Родина-мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР.

После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дія относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом" , - написал министр.

Украинцам предлагают выбрать один из 3 вариантов ответов:

Оставить все, как есть,

Снять герб СССР,

Заменить на трезубец.

Опрос продлится две недели.