СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что в приложении "Дія" запустили опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве.
"Запускаем новый опрос в Дії. Монумент "Родина-мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР.
После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дія относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом", - написал министр.
Украинцам предлагают выбрать один из 3 вариантов ответов:
- Оставить все, как есть,
- Снять герб СССР,
- Заменить на трезубец.
Опрос продлится две недели.