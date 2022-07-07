СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос

СССР на щите "Родины-матери": в Дії стартует новый опрос
Фото: Kyivmaps

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил﻿, что в приложении "Дія" запустили опрос о дальнейшей судьбе герба СССР на щите "Родины-матери" в Киеве.

"Запускаем новый опрос в Дії. Монумент "Родина-мать" считается самой высокой скульптурой в Европе. Но на его щите до сих пор герб СССР.
После начала полномасштабной войны процесс декоммунизации активизировался. Поэтому Министерство культуры и информационной политики инициировало опрос в приложении Дія относительно дальнейшей судьбы щита с советским символом", - написал министр.

Украинцам предлагают выбрать один из 3 вариантов ответов:

  • Оставить все, как есть,
  • Снять герб СССР,
  • Заменить на трезубец.

Опрос продлится две недели.

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