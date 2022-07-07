Цена на газ в Европе превысила $1900

Природный газ в Европе снова растет в цене и его стоимость превысила уровень $1900 за 1 тыс. куб. м впервые с 9 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в четверг, 7 июля, сообщает Корреспондент.

Так, цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1926 за 1 тыс. куб. м, или 182,65 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). В целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 7%.

Сейчас влияние на цену газа оказывает целый ряд факторов. Так, американская компания Freeport LNG сообщила, что рассчитывает частично возобновить работу крупного газового терминала лишь в начале октября после пожара и взрыва в июне. Мощность предприятий Freeport LNG оценивается в 15 млн тонн СПГ в год. Это составляет около 16% всего объема экспорта США.

Также сказывается на стоимости газа и снижение поставок из России, в том числе по газопроводу Северный поток. 14 июня Газпром сократил поставки по нему якобы из-за несвоевременного возврата газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens после ремонта. Из-за этого по Северному потоку сейчас прокачивается 40% газа от максимальной мощности трубопровода. А с 11 по 21 июля экспорт газа по газопроводу остановится полностью из-за ежегодного планового ремонта.

К росту цен привела и непродолжительная забастовка сотрудников нефтегазовой отрасли Норвегии – одной из крупнейших стран-поставщиков газа в ЕС.