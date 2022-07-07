В Минобороны Германии отказались передавать Украине 200 БТР Fuchs

Министерство обороны Германии категорически отказалось предоставлять Украине 200 бронетранспортеров Fuchs со складов Бундесвера (Вооруженных сил).﻿ Об этом, со ссылкой на DPA, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Глава оборонного ведомства Кристин Ламбрехт заявила, что Германия хочет помочь Украине, но должна сохранить способность защитить себя. При этом данный запрос оппозиционного блока ХДС/ХСС она назвала "грабежом".

"Поэтому это безответственно - хотеть грабить Бундесвер, особенно в наше время, и игнорировать военные советы генерального инспектора" , - сказала министр.

Генерал Эбергард Зорн, выполняющий функции генерального инспектора вооруженных сил Германии, ранее заявил, что Бундесвер не имеет возможности передать Украине технику со своих запасов.

Стоит отметить, что Германии имеет на вооружении более 800 бронетранспортеров Fuchs разных модификаций.

Напомним, что парламентская группа ХДС/ХСС потребовала от правительства Германии передать Украине 200 БТР.