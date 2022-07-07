Казахстан намерен транспортировать нефть в Европу в обход РФ

Казахстан диверсифицирует поставки нефти через Транскаспийский маршрут в обход РФ. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, сообщает Корреспондент.

Сайт президента Казахстана сообщает, что Токаев поручил проработать оптимальный вариант реализации Транскаспийского маршрута и увеличить мощности двух нефтепроводов. Токаев выступил с заявлением на следующий день после того, как российский суд постановил приостановить работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума на 30 дней. Это может в третий раз в 2022 году остановить доступ казахстанской нефти на мировой рынок через Россию.

Ранее сообщалось, что РФ остановила транзит нефти из Казахстана в Европу.

На нефтяную отрасль Казахстана посыпались неприятности после обещания президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева увеличить поставки нефти в Европу. В частности на нефтегазовом месторождении Тенгиз взорвалась труба, погибли двое рабочих 1985 года рождения, еще трое были ранены.