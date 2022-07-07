ГУР: В Херсоне русские сжигают тела своих военных, скрывая потери

Главное управление разведки МО Украины сообщает﻿, что в Херсоне российские военные начали сжигать тела своих солдат, чтобы скрыть реальные потери России в войне против Украины.

Отмечается, что на окраинах Херсона неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших тел. Из-за повреждений от огня идентифицировать принадлежность трудно.

"Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров" , — пишет пресс-служба разведки.

В то же время спасателей к месту пожара не допускают.

Кроме того, стало известно, что произошло и с херсонским коллаборантом Евгением Соболевым после взрыва в машине, в которой он находился в тот момент. Предателю установили аппарат Илизарова на обе ноги.