ГУР: В Херсоне русские сжигают тела своих военных, скрывая потери
Главное управление разведки МО Украины сообщает, что в Херсоне российские военные начали сжигать тела своих солдат, чтобы скрыть реальные потери России в войне против Украины.
Отмечается, что на окраинах Херсона неоднократно замечены места с большим количеством обгоревших тел. Из-за повреждений от огня идентифицировать принадлежность трудно.
"Эти тела привозят грузовыми автомобилями из местного СИЗО. Чтобы скрыть факты умышленного сожжения тел, представители оккупационной армии пытаются выдать это за последствия артиллерийских обстрелов и дальнейших пожаров", — пишет пресс-служба разведки.
В то же время спасателей к месту пожара не допускают.
Кроме того, стало известно, что произошло и с херсонским коллаборантом Евгением Соболевым после взрыва в машине, в которой он находился в тот момент. Предателю установили аппарат Илизарова на обе ноги.
"Также в Херсоне продолжается переоформление медицинских учреждений и поиск медицинских работников. В связи с тем, что большое количество врачей не согласились работать на противника и выехали с временно оккупированных территорий, ситуация становится критической. Отдельно, отмечается сильная нехватка анестезиологов",- добавляет разведка.