Европарламент выделил Украине миллиард евро макрофинансовой помощи

Европарламент одобрил выделение Украине первого транша нового пакета макрофинансовой помощи в виде кредита на 1 млрд евро. Об этом в четверг, 7 июля, сообщает пресс-служба Европарламента, сообщает Корреспондент.

"В четверг депутаты Европарламента дали зеленый свет макрофинансовому кредиту в размере 1 миллиарда евро, чтобы помочь Украине покрыть свои потребности во внешнем финансировании, резко возросшем из-за войны" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Европарламент согласился с предложением Еврокомиссии предоставить Киеву дополнительный кредит на очень выгодных условиях в дополнение к 1,2 млрд евро, уже выделенным в марте и мае 2022 года. Это первый транш из пакета макрофинансовой помощи на сумму 9 млрд евро.

"Потребности Украины во внешнем финансировании резко возросли из-за российского вторжения: помимо огромного ущерба, нанесенного дорогам, мостам, заводам, домам, больницам и другой физической инфраструктуре, страна также потеряла доступ к международным финансовым рынкам. В результате, по данным Международного валютного фонда, Украине не хватает 39 миллиардов долларов (37,3 миллиарда евро) для удовлетворения своих потребностей в финансировании на 2022 год" , - отметили в ЕП.

Кредит, как отмечается, послужит "быстрой финансовой поддержкой в ситуации острой потребности в финансировании и для обеспечения непрерывного функционирования важнейших функций украинского государства". Он будет выплачен одним платежом при выполнении различных критериев, включая повышение прозрачности и отчетность о его использовании. Из бюджета ЕС будут финансироваться исключительно процентные расходы.

Предпосылкой для оказания помощи должно быть соблюдение Украиной эффективных демократических механизмов, несмотря на концентрацию власти в исполнительной ветви власти во время войны, говорится в предложении.

Резолюция по срочной процедуре принята 522 голосами, против 17 при 25 воздержавшихся.

Решение вступит в силу на следующий день после его публикации в Официальном журнале ЕС.