ОВА: в Ровно и области запретили фейерверки и езду на авто без глушителя
В Ровно и области ввели запрет на использование фейерверков и езду на автомобилях, которые не оснащены глушителями, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Он отметил, что сегодня Совет обороны области запретил продажу и запуск фейерверков, салютов и другой пиротехники.
Вместе с этим был введен запрет на движение транспортных средств, в конструкции которых есть выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.
Коваль добавил, что такие правила будут действовать до отмены режима военного положения.
Напомним, с пятницы, 30 июня, в Одессе и области ввели запрет на продажу и использование фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя.
Также мы писали, что на время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя.