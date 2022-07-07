ОВА: в Ровно и области запретили фейерверки и езду на авто без глушителя

В Ровно и области ввели запрет на использование фейерверков и езду на автомобилях, которые не оснащены глушителями, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Он отметил, что сегодня Совет обороны области запретил продажу и запуск фейерверков, салютов и другой пиротехники.

Вместе с этим был введен запрет на движение транспортных средств, в конструкции которых есть выхлопные системы, где отсутствует шумопоглотитель.

Коваль добавил, что такие правила будут действовать до отмены режима военного положения.

Напомним, с пятницы, 30 июня, в Одессе и области ввели запрет на продажу и использование фейерверков, а также движение автомобилей без глушителя.

Также мы писали, что на время войны в Киеве запретили продажу и запуск фейерверков и передвижение по городу автомобилей без глушителя.