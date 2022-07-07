Зеленский отреагировал на отставку Джонсона

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что отставка Бориса Джонсона с должности премьер-министра Великобритании не повлияет на политику Лондона по поводу российско-украинской войны, сообщает Европейская правда.

Об этом Зеленский заявил в интервью CNN.

Глава государства назвал Джонсона "настоящим другом Украины" и выразил уверенность, что политика Британии по отношению к Украине после его отставки в ближайшее время меняться не будет.

Зеленский также добавил, что Украина многое получила от отношений с Джонсоном, прежде всего военную поддержку. Он подтвердил, что проведет телефонный разговор с британским премьером после его отставки.

Напомним, глава британского правительства Борис Джонсон объявил, что уходит в отставку с поста лидера Консервативной партии, но планирует остаться премьер-министром до осени.

Министр обороны Британии Бен Уоллес является явным фаворитом среди членов Консервативной партии на роль следующего премьер-министра.

После нескольких дней борьбы за должность Джонсона покинули все, кроме нескольких союзников, после того как последний из серии скандалов поколебал их поддержку.

Причиной недовольства Консервативной партии стали ложные заявления Даунинг-стрит по поводу бывшего заместителя парламентского организатора Криса Пинчера, обвиняемого в притязаниях к двум коллегам.

Борис Джонсон с самого начала полномасштабного вторжения России активно поддерживает Украину.