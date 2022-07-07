В генштабе Беларуси угрожают Польше ударами по ее инфраструктуре
Режим Александра Лукашенко угрожает ракетными ударами по Польше в ответ на возможные «провокации стран Запада», сообщает Новое время.
Как сообщается, такое заявление сделал заместитель начальника генштаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин.
По его словам, в случае реализации «Западом» неких «замыслов», именно Польша с ее военной инфраструктурой станет первоочередной целью для удара.
"Территория Польши, как, впрочем, и стран Балтии, превращается в полигон, на территории которого США планируют развязать в Европе еще один кровавый конфликт против РФ и ее союзников", — заявил Косыгин.