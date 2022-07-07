В генштабе Беларуси угрожают Польше ударами по ее инфраструктуре

Режим Александра Лукашенко угрожает ракетными ударами по Польше в ответ на возможные «провокации стран Запада», сообщает Новое время.

Как сообщается, такое заявление сделал заместитель начальника генштаба вооруженных сил Беларуси генерал-майор Руслан Косыгин.

По его словам, в случае реализации «Западом» неких «замыслов», именно Польша с ее военной инфраструктурой станет первоочередной целью для удара.