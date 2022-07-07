PAP: президенты Польши и Литвы вместе посетили место потенциальной атаки РФ

Президенты Польши и Литвы вместе посетили так называемый Сувалкский перешеек – узкий кусок территории на границе Польши и Литвы, пролегающий между Калининградской областью РФ и Беларусью, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает PAP.

Президенты отметили, что хотели своим визитом показать, что эта территория защищена благодаря присутствию здесь союзнических сил. Вместе с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой прибыли также министры обороны обеих стран.

Анджей Дуда отметил, что Сувалкский перешеек является крайне важной территорией не только для обеих стран, но и для всего НАТО.

"Батальонные группы, размещенные здесь с польской и литовской стороны, - это союзническая гарантия безопасности для этого региона" , - сказал он, отметив, что их общая численность сейчас составляет 40 000 человек.

Дуда напомнил также, что в Польше присутствует более 11 тысяч американских военных и в Познани разместят штаб пятого армейского корпуса, что является наглядным подтверждением готовности США защищать союзников.

Przyjechaliśmy tu, by pokazać, że to miejsce jest bezpieczne — Prezydent @AndrzejDuda. pic.twitter.com/NdNaV4N6qi — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 7, 2022

Гитанас Науседа одобрительно высказался о решениях, принятых на саммите НАТО по защите восточного фланга, отметив, что сейчас пора позаботиться об их практической реализации, сообщает LRT.

Mobilne Stanowisko Dowodzenia Wielonarodowej Dywizji Północny-Wschód w Szypliszkach. Prezentacja pojazdów i sprzętu wojskowego pic.twitter.com/B0NhwnzTZm — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) July 7, 2022

"Мы воспринимаем угрозу как серьезную, мы уделяем ей приоритетное внимание и будем работать в этом направлении, как и договорились" , – отметил он.

Как сообщалось, в Генштабе Вооруженных сил Беларуси начали угрожать ударами по инфраструктуре Польши в случае "провокаций Запада".