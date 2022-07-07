Синегубов: россияне арестовали предавшего Украину мэра Купянска

Россияне арестовали мэра-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору, который перешел на сторону оккупантов в первые дни войны, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Сейчас Мацегора арестован оккупантами, находится под стражей. Наверное такая судьба ждет всех предателей нашего государства, потому что они не нужны оккупантам" , — сказал Синегубов в эфире телемарафона.

На данный момент неизвестно, почему оккупанты арестовали Мацегору.

Глава ОВА в Telegram напомнил, что Мацегора перешел на сторону врага в первые же дни войны и всячески способствовал россиянам в Купянске, снабжал их транспортом, жильем, горючим и едой.

Купянск находится под оккупацией с 27 февраля. В феврале Харьковская областная прокуратура сообщила Мацегоре о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и в государственной измене. Известно, что после оккупации Мацегора ездил в Россию со своей семьей.