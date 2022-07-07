Советница президента: Литва не согласится на "зеленые коридоры" в Калининград

Литва и Европейская комиссия совместно согласовывают текст разъяснений о применении санкций ЕС по транзиту товаров в Калининградскую область РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью LRT заявила советница литовского президента по внешней политике Аста Скайсгирите.

"Литовские дипломаты в Брюсселе общаются с представителями Еврокомиссии, они хотят согласовать текст, который был бы приемлем и для Литвы, и для ЕК, и это хорошо. Это не тот случай, когда ЕК просто дает указания, а мы их (выполняем)" , – сказала она.

Чиновница назвала несколько принципов, придерживаемых Литвой в переговорах: правила должны распространяться не только на Литву, но и на другие транзитные страны, должен сохраняться контроль над транзитом и не может быть никаких "зеленых коридоров".

"Литва до сих пор придерживалась политики, что транзит подсанкционных товаров должен запрещаться и контролироваться. Обязательно должен сохраниться момент контроля, и когда кто-то в публичном пространстве говорит о "зеленых коридорах", не может быть и мысли о том, что Литва не контролирует, что, где и почему происходит на ее территории" , – подчеркнула Скайсгирите.

Напомним, Литва ограничила транзит стали и черных металлов в Калининградскую область, ссылаясь на разъяснение ЕС. Москва заявила, что транзитные ограничения нарушают международные соглашения и пригрозила ответом.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии относительно санкций, согласно которым Литва ограничила транзит в Калининград.

Европейская комиссия должна до конца недели представить разъяснения по транзиту в Калининград. По данным СМИ, ЕС хочет вывести транзит из-под действия санкций, чтобы не раздражать Россию.

В то же время президент Литвы Гитанас Науседа считает, что никаких уступок России в этом вопросе быть не должно.