Минфин: Украину пригласили присоединиться к Конвенциям по "таможенному безвизу"

В четверг, 7 июня, было принято решение о приглашении Украины присоединиться к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS) и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами, которые являются основой "таможенного безвиза", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов.

Решение принято по результатам рассмотрения выводов финальной Оценочной миссии Генерального директората по вопросам налогообложения и Таможенного союза Европейской комиссии (DG TAXUD).

"Несмотря на военное положение, Минфин продолжает претворять в жизнь реформу таможни. Мы преследуем цель превратить украинскую таможню в максимально удобный сервис для нашего бизнеса. И NСTS позволит сделать это, ускорив прохождение товаров через границу. Таможенный безвоз – это возможность быстрого перемещения товаров между 36 странами Европейского региона. В то же время присоединение к Конвенции о процедуре совместного транзита и NCTS – это важный шаг будущего членства Украины в ЕС" , – подчеркнул министр финансов Сергей Марченко.

После присоединения Украины к Конвенции о процедуре совместного транзита (NCTS), украинский бизнес сможет пользоваться такими преимуществами и упрощениями:

одна транзитная декларация и одна гарантия для перемещения товаров между 36 странами (со странами ЕС и Великобританией, Турцией, Сербией, Северной Македонией, Исландией, Норвегией, Лихтенштейном и Швейцарией);

авторизованные предприятия могут отправлять и получать товары на своем предприятии без заезда на таможенные терминалы;

украинские финансовые гарантии будут действовать еще в 35 странах.

Ожидается, что приступить к международному применению NCTS Украина сможет уже в конце 2022 года. Этому должно предшествовать принятие Верховной Радой ряда законопроектов.

"Вскоре украинские предприятия смогут пользоваться всеми преимуществами и упрощениями, которыми пользуется бизнес стран – участников Конвенции. Присоединение к NCTS является важным элементом таможенной интеграции с ЕС… "Таможенный безвиз" – это также толчок для развития логистических, коммерческих и торговых хабов в Украине" , – сообщил заместитель министра финансов Юрий Драганчук.

В начале июня в Государственной таможенной службе заявили, что Украина технически подготовилась к введению "таможенного безвиза" с ЕС.