NOS: Нидерланды передали Украине военные товары на 170 млн евро

Украина получила от Нидерландов новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает местное издание NOS.

Министр обороны Кайса Оллонгрен в письме к Палате представителей отметила, что Нидерланды направили Украине товары военного назначения стоимостью около 172,7 млн ​​евро.

"Правительство продолжит прилагать усилия для дополнительной поддержки Украины" , - говорится в сообщении.

При этом в Минобороны Нидерландов заявили, что не будут раскрывать подробности военных поставок.

Ранее мы рассказывали, что Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок PzH 2000.