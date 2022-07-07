NOS: Нидерланды передали Украине военные товары на 170 млн евро
Украина получила от Нидерландов новый пакет военной помощи на сумму более 170 млн евро, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает местное издание NOS.
Министр обороны Кайса Оллонгрен в письме к Палате представителей отметила, что Нидерланды направили Украине товары военного назначения стоимостью около 172,7 млн евро.
"Правительство продолжит прилагать усилия для дополнительной поддержки Украины", - говорится в сообщении.
При этом в Минобороны Нидерландов заявили, что не будут раскрывать подробности военных поставок.
Ранее мы рассказывали, что Германия и Нидерланды передали украинским военным 12 новых самоходных артиллерийских установок PzH 2000.