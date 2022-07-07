Chatham house: Только 5% беларусов поддерживают участие в войне на стороне РФ

В Беларуси всего 5% населения считают, что беларусская армия должна принять участие в войне на стороне России. По сравнению с апрелем это число уменьшилось с 6 до 5%, сообщает Деловая столица.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Chatham house".

"Отношение беларусов к войне России в Украине остается отрицательным. Мы видим, что постепенно происходит плавление поддержки россии. Уменьшается количество людей, которые считают, что нужно поддерживать действия России (с 28% в марте до 23% в июне 2022 года). А людей, которые считают, что Беларусь должна принять участие в военных действиях на стороне России, немного – 5%" , — говорит Рыгор Астапеня, директор "Беларусской инициативы" Chatham House.

Согласно опросу, 43% респондентов не поддерживают действия армии РФ в Украине. При этом однозначных противников военных действий российской армии в 2,5 раза больше, чем однозначных сторонников – 35% и 14% соответственно.

По сравнению с предыдущим опросом, который проводился в апреле 2022 года, выросло число тех, кто считает, что последствия военных действий на территории Украины будут негативными для Беларуси (55% в июне против 53% в апреле) и конкретно для каждого беларуса (52% и 49% соответственно).

Опрос проводился с 6 по 17 июня 2022 года с помощью интернет-интервью (CAWI). Участие в нем приняли 804 респондентов.