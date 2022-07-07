ОВА: россияне нанесли удары по одному из районов Харькова, есть раненые
Рашисты нанесли удары по одному из районов Харькова: по предварительным данным, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
"Предварительно – реактивными системами залпового огня. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на эту минуту от российских обстрелов пострадали 3 человека. Информация обновляется. Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру", — отметил глава ОВА.
По словам Синегубова, на местах попаданий работают профильные службы: спасатели, медики и правоохранители.