ОВА: россияне нанесли удары по одному из районов Харькова, есть раненые

Рашисты нанесли удары по одному из районов Харькова: по предварительным данным, по меньшей мере три человека пострадали, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Предварительно – реактивными системами залпового огня. По данным областного Центра экстренной медицинской помощи, на эту минуту от российских обстрелов пострадали 3 человека. Информация обновляется. Просим жителей Харькова быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах города. Ведь враг бьет коварно, поражая жилые районы и гражданскую инфраструктуру" , — отметил глава ОВА.

По словам Синегубова, на местах попаданий работают профильные службы: спасатели, медики и правоохранители.