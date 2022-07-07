AFP: июнь 2022 года стал третьим самым жарким в истории наблюдений

По данным европейской программы наблюдений за планетой Copernicus, июнь 2022 года стал для мира третьим самым жарким в истории наблюдений, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает AFP.

Температурные показатели июня 2022 года оказались третьими самыми высокими после июня 2019 и 2021 года.

Глобальная средняя температура в июне превысила средние показатели 1991-2020 годов на 0,31°C.

В Европе разница более значительная – на 1,6°C выше, чем средние показатели. Ученые отмечают, что на юго-западе Европы, во Франции и Испании, зафиксировали сразу две волны жары с температурными рекордами.

За пределами Европы чрезвычайно жарким месяц выдался также в США и Японии. В Гренландии и значительной части Южной Америки, напротив, было необычно прохладно.

"Мы ожидаем, что волны жары, подобные наблюдавшимся, станут еще более частыми и мощными в ближайшие годы, как в Европе, так и в других местах в мире" , - комментирует директор службы по изменению климата в программе Copernicus Карло Буонтемпо.

Кроме упомянутых Испании и Франции, температурные рекорды в течение июня зарегистрировали и ряд других стран по всей Европе, включая Норвегию.

В Италии и Словении местами ограничили потребление воды из-за рекордной засухи.