Зеленский провел встречу с американскими сенаторами

Президент Владимир Зеленский в четверг, 7 июля, встретился с американскими сенаторами Линдси Грэмом и Ричардом Блументалем, которые представляют Республиканскую и Демократическую партии США, сообщает Новое время.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский поблагодарил сенаторов за визит и мощную поддержку Украины. Он рассказал о ситуации на фронте и планах, «реализация которых напрямую зависит от дальнейшей интенсивности безопасностной поддержки Украины со стороны международных партнеров».

"Для нас сегодня задача номер один, чтобы до 1 сентября женщины с детьми смогли вернуться в Украину, чтобы дети могли пойти в школу, чтобы студенчество не уезжало и могло пойти в университеты. Для нас очень важно сделать две вещи — это отремонтировать школы, университеты, а также иметь мощную противовоздушную оборону" , — сказал глава государства.

Он призвал сенаторов поддержать решение о передаче Украине современных систем ПВО в Конгрессе:

«Мы должны обеспечить такой уровень безопасности неба, чтобы наши люди не боялись жить в Украине».

Грэм и Блументал рассказали Зеленскому, как продвигается их работа в Сенате над тем, чтобы Россию признали страной-спонсором терроризма. 24 июня комитет Сената США по международным отношениям одобрил соответствующую резолюцию.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила подтверждение и рассчитывает на получение мощной системы ПВО.

1 июля Министерство обороны США объявило о выделении Украине 14-го пакета военной помощи на сумму 820 млн долларов. Он будет включать две системы ПВО NASAMS.

Во время обращения к лидерам Большой семерки 27 июня Зеленский призвал мировых лидеров передать Украине системы ПВО.