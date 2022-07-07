Путин о войне в Украине: мы всерьез еще ничего не начинали

Российский президент Владимир Путин, развязавший войну против Украины, заявил, что в РФ "всерьез пока еще ничего не начинали", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает прокремлевское издание "РИА Новости".

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя... Ну, что здесь скажешь. Пусть попробуют.

Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но похоже, всё к этому и идет. Но все должны знать, что мы то по большому счету всерьез пока еще ничего не начинали.

При этом мы не отказываемся и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться".

Вину за развязанную войну против Украины российский президент переводит на Запад и США и заявляет, что Запад уже "проиграл", потому что начался "злом миропорядка по-американски".

7 июля Путин встретился с главами российских партий и заявил, что в России "много партий", а "родина одна".

Напомним, что открыто поддерживают войну России против Украины в Сирии, Беларуси и КНДР.

2 марта Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, в которой осудила вторжение России в Украину и призвала Москву немедленно вывести все силы из Украины. За резолюцию проголосовала 141 страна, 5 были против и 35 воздержались. Против документа проголосовали сама Россия, привлеченная к вторжению Беларусь, Сирия, Эритрея и КНДР.

Одним из поводов вторжения в Украину Путин называл мифическое "расширение НАТО", однако после нападения граничащие с РФ Швеция и Финляндия решили вступить в Альянс. На встрече 7 июля российский президент о расширении НАТО не упоминал.

После провала на полях боя под Киевом и на Черниговщине, откуда вытеснили российских военных, Путин заявил, что цель войны - "освобождение" Донецкой и Луганской областей, в то же время в РФ все еще питают надежду захватить юг Украины и дойти до молдавского Приднестровья.

За почти 5 месяцев после начала широкомасштабного вторжения Россия несколько раз меняла "цели" своего нападения, которое во многих цивилизованных странах мира признали геноцидом украинского народа.