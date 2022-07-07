Канада готовит исключение из санкций для "Газпрома" – источники

Канадское правительство намерено по согласованию с Германией одобрить решение об исключении из санкционного режима для поставок турбин для газопровода Nord Stream, что создаст прецедент точечного снятия эмбарго по требованию государства-агрессора, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили два информированных источника.

Как пояснил ЕП один из собеседников, формально это решение Канада должна принять по просьбе Германии. Формальной причиной для снятия санкций, если решение в итоге будет принято, должен стать аргумент о том, что это даст России техническую возможность восстановить объемы прокачки газа в ЕС.

Украинское правительство уже знает о намерениях Канады согласиться с таким точечным снятием с России санкционных ограничений и считает это решение "необоснованным и опасным для санкционного режима", подтвердил также собеседник ЕвроПравды в Минэнерго.

Примечательно, что Украина еще раньше обращалась к канадскому правительству с техническими объяснениями о том, что у РФ уже сейчас есть технические мощности для осуществления прокачки. "Европейская правда" видела письмо за подписью министра энергетики Украины Германа Галущенко в адрес министра природных ресурсов Канады Джонатана Уилкинсона, которое было отправлено еще 22 июня, вскоре после того, как Россия начала кампанию по шантажу и сократила поставки газа в Германию.

В этом документе Киев подробно, с описанием на две страницы, проинформировал канадское правительство о том, что РФ имеет техническую возможность безотлагательно и безвозмездно возобновить поставки, поскольку имеет законтрактованные и оплаченные транзитные мощности через украинскую территорию, которые сейчас не используются российской стороной, а требования о снятия санкций нужны Москве для создания такого прецедента.

"Мы считаем критически важным действовать сообща, чтобы сохранять способность противодействовать монополитическому поведению и шантажу со стороны Газпрома" , - призвал тогда министр.

В середине июня российская компания "Газпром" заявила, что сокращает поставки природного газа по газопроводу "Северный поток-1" на 40%. По словам россиян, это произойдет из-за "несвоевременного проведения ремонтных работ компанией Siemens".

Позже в РФ заявили, что проблемы с ремонтом турбин для газопровода "Северный поток" в Канаде могут привести к полной остановке проекта и "катастрофы для Германии".

Как следствие, в июле Германия официально попросила Канаду одобрить снятие санкций и разблокировать турбину, по которой якобы была остановлена прокачка нитями "Северного потока".