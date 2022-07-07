Из плена оккупантов освободили 16-летнего сына главы Запорожской РГА

Из плена российских оккупантов освободили сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка Владислава, сообщает Новое время.

Об этом сообщается на Facebook-странице Save Vlad Buryak в четверг, 7 июля.

На опубликованном видео Олег Буряк сказал, что вместе с сыном едет домой, и поблагодарил всех, кто помогал его освободить.

16-летнего подростка похитили 8 апреля на блокпосту российских оккупантов в Васильевке во время движения эвакуационной колонны. Он находился в плену 90 дней.