Шмыгаль: стоимость электроэнергии для населения повышаться не будет
Стоимость электроэнергии для населения повышаться не будет. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Деловая столица.
"Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается", — сказал он.
По словам главы правительства, для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойной ее поставки были возложены специальные обязанности на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в Евросоюз.
"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными", — сказал Шмыгаль.
Ранее Денис Шмыгаль заявил, что до конца отопительного сезона 2022/2023 повышения тарифов на отопление не будет.