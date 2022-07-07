Шмыгаль: стоимость электроэнергии для населения повышаться не будет

Стоимость электроэнергии для населения повышаться не будет.﻿ Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, сообщает Деловая столица.

"Никакого повышения для людей сейчас не планируется и не предполагается" , — сказал он.

По словам главы правительства, для стабильного функционирования рынка электроэнергии и бесперебойной ее поставки были возложены специальные обязанности на участников рынка электроэнергии, которые сейчас экспортируют в Евросоюз.

"Рекордные цены на электроэнергию в европейских странах позволяют украинским генерирующим компаниям заработать значительные средства, которые мы предлагаем частично направить на то, чтобы тарифы для украинцев оставались стабильными" , — сказал Шмыгаль.

Ранее Денис Шмыгаль заявил, что до конца отопительного сезона 2022/2023 повышения тарифов на отопление не будет.